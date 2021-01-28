Marmara Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisinde Başkan Erdoğan'a hakaret

BÖYLE AKADEMİSYEN Mİ OLUR: EN İYİSİNİ TAYYİP BİLİR

Bir diğer soruda da "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimi refahı serbest ticaret ile yükselir" sorusunun şıklarında birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesi yer alıyor.