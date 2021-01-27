27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu! Örgüte ait dev arşiv ele geçirildi

HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu! Örgüte ait dev arşiv ele geçirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2021 14:02
Güncelleme:27.01.2021 15:31
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin HDP ilçe binasında gerçekleştirdiği dezenfektan çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında ikinci kez gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S., ve Dilan K.'nın cuma günü savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen deliller içinde kurtarılan dijital verilerden teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi çıktığı kaydedildi.

Esenyurt Belediyesi personelinin dezenfeksiyona gittiği HDP ilçe binasında çektiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

HDP ilçe binasına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanları emniyete götürmüştü. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

KURTARILAN VERİLERDEN TERÖRİST FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP ilçe binasında ele geçirilen dijitaller incelendiğinde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Öte yandan dijital materyallerin incelemesinde silinen foto ve videoların da bulunduğu ve PKK tarafından 2004 yılında kurulan örgüt uzantısı TAK'ın içinde faaliyet gösteren teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi ele geçirildi.

Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ercan S., ve Dilan K'yı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tekrar gözaltına aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde ölen PKK'lıların adreslerinin HDP ilçe binasında bulunduğu öğrenildi. HDP içerisinde kurulan sosyal yardımlaşma birimi adı altında yapılan yardımların da ayrıntılarıyla bilgisayara kaydettileri ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Ercan S., ve Dilan K.'nın Cuma günü savcılığa sevk edileceği öğrenildi. İlçe Başkanı Ercan S.'nin KCK davasından dolayı Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada firari olarak arandığı da öğrenildi.

HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu!
HDP Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu!
Başkan Erdoğan CHP'ye militan tepkisi
Başkan Erdoğan CHP'ye "militan" tepkisi
CHP'li başkan görevi bıraktı
CHP'li başkan görevi bıraktı
Kısıtlamalar kalkacak mı?
Kısıtlamalar kalkacak mı?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan erken seçim cevabı! Haziran 2023'e kadar bekleyecekler
Başkan Erdoğan'dan erken seçim cevabı! Haziran 2023'e kadar bekleyecekler
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na militan tepkisi!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na militan tepkisi!
Başkan Erdoğan'dan ekonomi ve yargıda reform mesajı
Başkan Erdoğan'dan ekonomi ve yargıda reform mesajı
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bir dönem sona eriyor: Marketlerde yeni düzen
Bir dönem sona eriyor: Marketlerde yeni düzen
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Yüzlerce markaya fahiş fiyat cezası
Yüzlerce markaya fahiş fiyat cezası
Daha Fazla Video Göster