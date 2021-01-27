Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü'ye nakli konusunda Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Liberya bayraklı "Mozart" gemisi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov öldürülmüştü.
THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağıyla teslim edilen cenazeyi, Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov'un ailesi karşılamıştı.