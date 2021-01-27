Salih Tuna'dan yandaş yargı yaygarasına sert tepki! Bu ülkede "yandaş yargı" varsa...

Sabah yazarı Salih Tuna Türkiye'de yandaş yargının 28 Şubat sürecinde yaptıklarını kaleme aldı

Sabah yazarı Salih Tuna bugün yazısında "Yandaş yargı bunu da yaptı" diyerek Türkiye'de geçmişte adalet sisteminin nasıl çalıştığına dair önemli mesajlar verdi. Salih Tuna, "Şimdi hepsi birden "yandaş yargı" yaygarası koparıyorlar!" diyerek dikkat çektiği yazısında, "Şayet bu ülkede "yandaş yargı" varsa en son "yandaşlığını" bize yaptı. Bize, yani rahmetli Ahmet Kekeç'e, Turgay Güler'e ve Salih Tuna'ya. Nasıl mı? 28 Şubat sürecini teşrih masasına yatırdığımız bir televizyon programında dönemin Başbakanı Erbakan'a "Ulan pezevenk..." diye hakaret eden (adı lazım değil) o Paşa'yı (söz konusu hakareti üzerinden) sert bir şekilde eleştirdik diye her birimizi 6.500 TL tazminat cezasına çarptırdı." İfadelerini kullandı.

Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazsından öne çıkan satır başları:

Hukukun üstünlüğü tartışılmaz. Her şeyin temeli adalet. Yargının yandaşı / partizanı / muhalifi de olmaz. Yargı hem bağımsız hem de tastamam tarafsız olmalıdır...

Buraya kadar sanırım iktidar ve muhalefet cenahında ihtilaf yoktur. Herkes hemfikirdir.

Demek ki, mesele uygulamada.

Anlaşılan o ki küresel sistem yandaşı muhaliflerimiz de uygulamadan çok rahatsız. Her fırsatta "Bu ülkede yaşanmaz, adalet yok!.." lakırdıları eşliğinde yargının bağımsız olmadığını dile getiriyorlar.

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