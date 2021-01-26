26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mardin Nusaybin’in 16 kırsal mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağı! Operasyon başlıyor

Son dakika: Mardin Nusaybin’in 16 kırsal mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağı! Operasyon başlıyor

Son dakika haberi... 'in Nusaybin ilçesine bağlı 16 kırsal mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Mardin Nusaybin’in 16 kırsal mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağı! Operasyon başlıyor

Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı 16 kırsal mahalle ve mezrasında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla, 'nun ilgili maddeleri gereğince, 25 Ocak 2021 pazartesi günü saat 23.59 itibariyle bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar, Nusaybin ilçesi Bahmin, Yakınca, , , Yol, , , , , , , , Dibek, , ve mahalleleri ile mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor TÜRKMEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ MELİK YİĞİTEL: CHP VE İYİ PARTİ HDP’YE DİYET ÖDÜYOR

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece yarısı terör baskını! SON DAKİKA: HDP ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞI'NA GECE YARISI TERÖR BASKINI!
HDP binasına terör operasyonu! PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri tek tek indirildi HDP BİNASINA TERÖR OPERASYONU! PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERLERİ TEK TEK İNDİRİLDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Batı'ya seslendi: HDP ve PKK'nın yalanlarını yaymayı bırakıp gerçeği söyleyin! İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN BATI'YA SESLENDİ: "HDP VE PKK'NIN YALANLARINI YAYMAYI BIRAKIP GERÇEĞİ SÖYLEYİN!"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karakaya: CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifakını gizliyor MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. KARAKAYA: CHP VE İYİ PARTİ HDP İLE İTTİFAKINI GİZLİYOR
CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır! Mahmut Övür A Haber ekranlarında CHP HDP ittifakını yorumladı CHP HDP'NİN MOTİVASYON KAYNAĞIDIR! MAHMUT ÖVÜR A HABER EKRANLARINDA CHP HDP İTTİFAKINI YORUMLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA