Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 25 Ocak 2021 pazartesi günü saat 23.59 itibariyle bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar, Nusaybin ilçesi Bahmin, Yakınca, Kaleli, Güneli, Yol, Günyurdu, Mağaracık, Tekağaç, Arpalı, Sapanlı, Şekrin, Güzelsu, Dibek, Üçyol, Dağiçi ve Eskihisar mahalleleri ile mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

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