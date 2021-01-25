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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karakaya: CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifakını gizliyor

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Giriş: 25.01.2021 00:00
Güncelleme:25.01.2021 00:17
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, CHP ve İYİ Parti’nin HDP ile yaptığı ittifakı seçmenlerinden gizlediğini belirterek, ‘’Son yerel seçimlerde de gördük bunu arka tarafta ittifak yapıyorlar ama milletin önüne çıktıklarında farklı davranıyorlar.’’ ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karakaya'nın açıklamaları şu şekilde:

CHP seçmeninin önemli bir kısmı da CHP'nin bu terör örgütünün uzantısı olan partiyle ittifakına karşı. Dolayısıyla onlar oy verdiklerinde gidin HDP ile ittifak yapın demediler. Bunlar hep ittifaklarını gizlediler, sakladılar. Bugün yine Millet İttifakı içerisinde olan ve kendisinin milliyetçi olduğunu iddia eden partiye bir bakın. Söylemleri ''HDP ile masaya oturmayız'' ama öbür taraftan yine partinin üst düzey yöneticilerinden birisi Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararlarını yanlış yorumlayarak bu tutukluluğun son bulması gerektiğini ifade edebiliyorlar. Son yerel seçimlerde de gördük bunu arka tarafta ittifak yapıyorlar ama milletin önüne çıktıklarında farklı davranıyorlar. Bizim bunu elbette Millet İttifakı'na oy vermiş olan seçmene anlatmamız lazım.

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