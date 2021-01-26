TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor

Son olarak HDP’nin Esenyurt ilçe teşkilatı binasına yapılan baskında ortaya çıkan skandal manzaraya sessiz kalan CHP ile İYİ Parti’nin tavrı vatandaşların kafasını kurcalıyor. Millet İttifakı cephesinde yaşananları A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi. Yiğitel, “CHP ve İYİ Parti HDP’ye diyet ödüyor." dedi.

Terör desteği artık ayan beyan ortaya çıkan HDP'nin Millet İttifakı'ndaki yeri tartışılıyor.

Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerlediğini iddia eden CHP, bir taraftan da kendini milliyetçi cephede konumlandıran İYİ Parti... HDP ile ittifak yaparak dolaylı olarak Türkiye'ye düşman olan terör örgütü PKK'nın safında yuvalanan CHP ve İYİ Parti toplumsal gerçeklere sırtını dönmüş vaziyette.

Son olarak HDP'nin Esenyurt ilçe teşkilatı binasına yapılan baskında ortaya çıkan skandal manzaraya sessiz kalan CHP ile İYİ Parti'nin tavrı vatandaşların kafasını kurcalıyor.

"CHP VE İYİ PARTİ HDP'YE DİYET ÖDÜYOR"

Millet İttifakı cephesinde yaşananları A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi. Yiğitel, "CHP ve İYİ Parti HDP'ye diyet ödüyor. Toplum bunun farkında ama CHP-İYİ Parti bunu bir strateji görüyor." dedi.