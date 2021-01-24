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Türk gemisine korsan saldırısı! Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı

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Giriş: 24.01.2021 11:31
Güncelleme:24.01.2021 11:38
M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi’nde deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Geminin rotasını değiştiren korsanlar, ikinci mühendisi öldürüp 15 mürettebatı kaçırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor." dedi. Detayları A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız"

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