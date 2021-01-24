Trump'ın bakanından F-35 itirafı! Asla kullanmamalıyız

Miller şu ifadelere yer verdi;

"BİR CANAVAR YARATTIK"

"Görevi bırakmak için sabırsızlanıyorum. Ancak bir tarafım da satın alma ve deneme süreçlerinde yer almayı, sorunlarla ilgili konuşmayı seviyordu. F-35'e bakalım. Dün bir yarbayla konuşuyorduk. Dedim ki, 'Ne uçuruyorsunuz?'. Dedi ki, 'F-35.' Ben de, 'Yani bir ... parçası' dedim. O da güldü. Sonra dedim ki, 'Ciddiyim, bana biraz şundan bahsetsene.' Kendisi bir F-16'cıydı ve F-35 için, 'Bu kapasiteye bu kadar yatırım yapmazdım. Bunu asla kullanmamalıyız. Bundan vazgeçmek zorundayız. Bu 5'inci nesil. Ancak biz 6'ncı nesil silahlara yatırım yapmak zorundayız' diye konuştu. Ben de, 'Bir canavar yarattık' diye düşündüm."