Son dakika: Türk gemisine korsan saldırı! Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız son durumu A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi���nde deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Geminin rotasını değiştiren korsanlar, ikinci mühendisi öldürüp 15 mürettebatı kaçırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor." dedi. Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, son durumu A Haber canlı yayınına bağlanarak anlattı Kaygısız, "Geminin Gabon’da demirlemesi için çalışıyoruz. Gemiye çıkış sonrası detaylı bilgi alacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi'nde deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Geminin rotasını değiştiren korsanlar, ikinci mühendisi öldürüp 15 mürettebatı kaçırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor." dedi. Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, son durumu A Haber canlı yayınına bağlanarak anlattı Kaygısız, "Geminin Gabon'da demirlemesi için çalışıyoruz. Gemiye çıkış sonrası detaylı bilgi alacağız." ifadelerini kullandı.