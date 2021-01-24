24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rehin alınan denizcinin babası ve kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu

Rehin alınan denizcinin babası ve kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2021 13:38
Güncelleme:24.01.2021 15:10
Gine körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde bulunan Ordulu gemicinin babası konuştu. Baba Sezai Orhan, oğluyla son görüşmesini anlattı. Olayla ilgili birinci kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi de konuştu ve "1,5 aydır oradaydı, devletimize güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Gine körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde bulunan Ordulu gemicinin babası konuştu. Baba Sezai Orhan, oğluyla son görüşmesini anlattı. Olayla ilgili birinci kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi de konuştu ve "1,5 aydır oradaydı, devletimize güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türk gemisine korsan saldırısı! Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI! BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEMİ GABON KARASULARINA ULAŞTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu
Kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu
Kırılmadık eşya bırakmadı! Oteli ayağa kaldırdı
Kırılmadık eşya bırakmadı! Oteli ayağa kaldırdı
Uğur Mumcu suikastının 28. yılı
Uğur Mumcu suikastının 28. yılı
Dolmalık fıstığa hile karıştı!
Dolmalık fıstığa hile karıştı!
Birçok hastalığa sebep oluyor
Birçok hastalığa sebep oluyor
Mezarı başında anıldı
Mezarı başında anıldı
Sıra dışı ikili
Sıra dışı ikili
İstanbul'da trafik tersten aktı!
İstanbul'da trafik tersten aktı!
Kış geldi! Uykuları gelmedi
Kış geldi! Uykuları gelmedi
Onlardan hep korktuk ama...
Onlardan hep korktuk ama...
Ali Gaffar Okkan
Ali Gaffar Okkan
Daha Fazla Video Göster