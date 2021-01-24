Rehin alınan denizcinin babası ve kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu

Gine körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde bulunan Ordulu gemicinin babası konuştu. Baba Sezai Orhan, oğluyla son görüşmesini anlattı. Olayla ilgili birinci kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi de konuştu ve "1,5 aydır oradaydı, devletimize güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Gine körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde bulunan Ordulu gemicinin babası konuştu. Baba Sezai Orhan, oğluyla son görüşmesini anlattı. Olayla ilgili birinci kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi de konuştu ve "1,5 aydır oradaydı, devletimize güveniyorum" ifadelerini kullandı.