23 Ocak 2021, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olan kişi sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ana kadar aşı olan kişi sayısını açıklarken Pazartesi gününden itibaren aşı raporunun canlı olarak takip edilebileceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olan kişi sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelindeki aşı uygulamasının 25 Ocak Pazartesi'den itibaren il bazında canlı takip edilebileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının 81 il için ayrı ayrı gösterildiği grafiğe yer verdi.

Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Koca, "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu." bilgisini paylaştı.

Paylaşımdaki verilere göre İstanbul'da 224 bin 472, Ankara'da 122 bin 332, İzmir'de ise 76 bin 688 kişinin aşı oldu.

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