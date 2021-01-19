AŞILAMADA BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ ADIM ATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü ve aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarından 830 bin kişinin aşının ilk dozunu olduğunu ifade etti.

"Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı Çarşamba günü itibariyle bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor" diyen Sağlık Bakanı Koca, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini de sözlerine ekledi.

Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçileceğini belirten Bakan Koca, bugünden itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istediklerini ifade etti.