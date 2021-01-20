20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Vali Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu

Son dakika haberine göre Valisi , "Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu" dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Vali Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçının aşı olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu."

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