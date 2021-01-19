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Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...
Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşı takviminin açıklanmasının ardından koronavirüs öncelik sırası belli oldu. Covid-19 aşısı olabilmek için e-nabız üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Teması olan birçok meslek grubu aşı sırasının ne zaman kendilerine geleceğini araştırmaya devam ediyor. Sıra sorgulaması e-nabız üzerinden yapılabiliyor. İşte, Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 17:33
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