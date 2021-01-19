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Haberler Galeri Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşı takviminin açıklanmasının ardından koronavirüs öncelik sırası belli oldu. Covid-19 aşısı olabilmek için e-nabız üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Teması olan birçok meslek grubu aşı sırasının ne zaman kendilerine geleceğini araştırmaya devam ediyor. Sıra sorgulaması e-nabız üzerinden yapılabiliyor. İşte, Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

Giriş Tarihi: 19.01.2021 17:33
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Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

Son dakika haberi... Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre ilk aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar, huzurevi vb. yerlerde kalan ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireylere aşı yapılacak. İkinci aşamada ise zabıtalar, polisler, öğretmenler, gıda sektöründe çalışanlar gibi gruplara yer verildi. Hal böyle olunca meslek grupları kendilerinin ne zaman aşılacağını araştırmaya başladı. İşte, kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulanacak meslek grupları açıklandı. Aşı uygulanacak grup sıralaması tablosu covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre 1. aşamada:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

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Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler;

C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

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Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

2. aşamada:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı, A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi, A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar


B.50-64 yaş arası bireyler: B1- 60-64 yaş arası bireyler, B2- 55-59 yaş arası bireyler, B3- 50-54 yaş arası bireyler.

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Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

3.aşamada:

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.