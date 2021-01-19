Aşı takvimi 2021: Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...

Son dakika haberi... Kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre ilk aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar, huzurevi vb. yerlerde kalan ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireylere aşı yapılacak. İkinci aşamada ise zabıtalar, polisler, öğretmenler, gıda sektöründe çalışanlar gibi gruplara yer verildi. Hal böyle olunca meslek grupları kendilerinin ne zaman aşılacağını araştırmaya başladı. İşte, kim, ne zaman aşı olacak? Öğretmen, polis, bekçiler ne zaman aşılanacak? Öncelik sırası...