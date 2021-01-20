20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Türk Eczacıları Birliği'nden aşı açıklaması! Randevu için tarih belli oldu

Son dakika haberine göre, 'nden yapılan açıklamada, yarından itibaren eczane çalışanlarının randevu alarak aşısı olabilecekleri belirtildi.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Türk Eczacıları Birliği'nden aşı açıklaması! Randevu için tarih belli oldu

21 Ocak itibarıyla eczane çalışanları da MHRS sistemi üzerinden randevu alarak koronavirüs aşısı olabilecek.

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, aşı randevu sistemi; eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, bölge eczacı odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve yurt dışından ilaç temin birimi personeli ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için 15 gün süreyle devam edecek.

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