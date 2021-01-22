Son dakika: Başkan Erdoğan'dan reform paketi açıklaması! Reform paketinde neler olacak?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan reform paketi ile ilgili soruyu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan reform paketi ile ilgili soruyu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız" ifadelerini kullandı.