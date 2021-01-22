ABD'de temizlik çalışanı dondurucunun fişini çekti binlerce Moderna aşısı çöp oldu!
Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs en çok ABD’yi etkiledi. Aşı tüm insanlığın umudu haline gelirken ABD’den gelen bir haber büyük şaşkınlık yarattı. Bir temizlik görevlisinin dondurucunun fişini çekmesiyle 1900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi. Geçtiğimiz günlerde bir eczacı 500 doz koronavirüs aşısını kasten bozduğu için tutuklanmıştı.
AbcNews'in haberine göre, olay 19 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.
Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi.
Toto, fişinin çekilmesi üzerine dondurucudaki 1900 doz Moderna aşısının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor, 30 güne kadar sıfırın altında 40 derecede dondurularak saklanabiliyor.
500 DOZ AŞI BİR ECZACI TARAFINDAN KASTEN BOZULMUŞTU
Amerika'nın Wisconsin eyaletinde bir eczacı 500 dozdan fazla Corona aşısını kasten etkisiz hale getirdiği şüphesiyle tutuklanmıştı. Sabotajla suçlanan eczacının aşıları kasıtlı olarak buzdolabından çıkararak kullanılamaz hale gelmesine neden olduğu belirtilmişti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 467 artışla 25 milyon bin 446 oldu.
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 392 artarak 415 bin 926'ya ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 970 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 291 milyon 576 bini geçti.
Kaliforniya eyaleti 3 milyon 78 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 192 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 601 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 620 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 611 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 639 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.