Türkiye'den hava savunma sistemi SAMP-T için kritik görüşme

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin milli güvenliğini korumak için Suriye'ye gerçekleştirdiği harekatlar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri alma sürecinde Ankara politikalarına karşıt tutum sergileyerek ilişkilerin gerilmesine yol açan Fransa ile normalleşme için istişarelere başlandı. Bu gelişmenin ardından Fransa'nın Türkiye'ye yönelik siyasi tavrı nedeniyle duraksayan SAMP-T ortak üretim programı üzerinde yapılan görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.