Son dakika: Başkan Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan muhalefetin erken seçim beklentisi ile ilgili soruyu yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan muhalefetin erken seçim beklentisi ile ilgili soruyu yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür." ifadelerini kullandı.