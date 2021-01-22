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2. parti aşılar ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan tarih verdi

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Giriş: 22.01.2021 14:22
Güncelleme:22.01.2021 15:05
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklamalarda bulundu. 2. parti aşılar hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Çin'den onay çıktı. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek." dedi. Muhalefetin erken seçim beklentisi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

2. PARTİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek.

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ

Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023.

Bundan önce erken seçim falan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları oturmamış, ne elde edebiliriz diye düşünenlerin hayalidir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarih de Haziran 2023'tür.

REFORM PAKETİNDE NELER OLACAK?

Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz, önümüzdeki haftalarda bu konudaki açıklamamızı yaparız

SİNCAR'A OPERASYON OLACAK MI?

Benim bir sözüm var; bir gece ansızın gelebiliriz.

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