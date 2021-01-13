Son dakika: İYİ Parti'ye şok! Ümit Özdağ'ın ihracına mahkemeden iptal

"KARARI MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİM" DEMİŞTİ

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.