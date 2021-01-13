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Son dakika: İYİ Parti'ye şok! Ümit Özdağ'ın ihracına mahkemeden iptal

Son dakika haberine göre Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili 'ın 'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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İstanbul Milletvekili , 'na sevk edilmesi ve ihraç edilmesinin ardından avukatı aracılığıyla, ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

DİSİPLİN VE İHRAÇ SÜRECİ
Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı 'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri 'e ileterek partiden ihracını istedi.

Genel Başkan ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etti.

Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından bugün toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verdi.

"KARARI MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİM" DEMİŞTİ
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.

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