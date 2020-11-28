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İYİ Parti'de yüksek tansiyon! Meral Akşener ve Ümit Özdağ yine karşı karşıya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı ile partiden ihraç edilen milletvekili ve gizli tartışmaları üzerinden bir kez daha karşı karşıya geldi. İşte İYİ Parti cephesinde yaşanan son gelişmeler…

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Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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İYİ Parti'de yüksek tansiyon! Meral Akşener ve Ümit Özdağ yine karşı karşıya geldi

'cü iddiaları, gizli tartışmaları ve günlerdir devam eden karşılıklı suçlamalar. İYİ Parti'de tansiyon her geçen gün yükseliyor.

İYİ Parti'de yüksek tansiyon! Meral Akşener ve Ümit Özdağ yine karşı karşıya geldi İYİ PARTİ'DE YÜKSEK TANSİYON! MERAL AKŞENER VE ÜMİT ÖZDAĞ YİNE KARŞI KARŞIYA GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı bir daha konuşmayacağım dese de bu açıklamasından bir gün sonra katıldığı televizyon programında partiden ihraç edilen 'ı hedef aldı.

Genel Başkanı 'nun 2018'deki açıklamaları ve CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun itiraflarına rağmen ile gizli anayasa yapmadıklarını savundu.

İki isim, Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlaması nedeniyle de bir kez daha karşı karşıya geldi. Kavuncu'ya sahip çıkan akşener, özdağ'ın kavuncu ile ilgili iddialarını devletin kurumlarından aldığı bilgilere dayandırdığı imasında bulundu. Özdağ'dan bu açıklamaya jet hızıyla yalanlama geldi.

ÖZDAĞ'DAN AKŞENER'E YALANLAMA

Ümit Özdağ, ''Ben size buğra kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz.'' dedi

Akşener ile Özdağ arasında kurultay gerilimi de yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı ''liste krizi'' ve ardından yaşanan istifalara rağmen kurultayın demokratik olduğunu savundu. Akşener'in, Özdağ'ın derdinin koltuk olduğu imasında bulunmasına İstanbul milletvekilinden tepki gecikmedi.

İYİ PARTİ'DE ''KOLTUK'' TARTIŞMASI

Özdağ ''Siz bana 'eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığı'nı önerdiniz, ben divana girme teklifinizi reddettim. Uygun görürseniz grup başkanlığını tercih ederim dedim." ifadelerini kullandı.

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