İYİ Parti'de yüksek tansiyon! Meral Akşener ve Ümit Özdağ yine karşı karşıya geldi

ÖZDAĞ'DAN AKŞENER'E YALANLAMA

Ümit Özdağ, ''Ben size buğra kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz.'' dedi

Akşener ile Özdağ arasında kurultay gerilimi de yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı ''liste krizi'' ve ardından yaşanan istifalara rağmen kurultayın demokratik olduğunu savundu. Akşener'in, Özdağ'ın derdinin koltuk olduğu imasında bulunmasına İstanbul milletvekilinden tepki gecikmedi.