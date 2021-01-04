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Ümit Özdağ- İYİ Parti hesaplaşmasında duruşma zamanı! Dava 13 Ocak'ta görülecek

Milletvekili , İstanbul İl Başkanı Satuk ’nun FETÖ ile bağlantısını anlatmasının ardından partiden ihraç edilmişti. Ümit Özdağ ihraç kararına itiraz etmişti. Söz konusu davanın duruşması 13 Ocak’ta görülecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Ümit Özdağ- İYİ Parti hesaplaşmasında duruşma zamanı! Dava 13 Ocak'ta görülecek

Milletvekili 'ın, tarafından partiden ihraç edilmesi kararına itirazda bulunarak açtığı davanın duruşması, 13 Ocak'ta görülecek.

Özdağ, avukatı aracılığıyla Disiplin Kuruluna sevk edilmesi ve ihraç kararının 'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Dava dilekçesini kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın 13 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.

ÖZDAĞ 16 KASIM'DA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.

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