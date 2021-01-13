13 Ocak 2021, Çarşamba
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Marmara Denizi'nde canlıların yaşamını etkileyen atıklar gün yüzüne çıktı

Hamsi avına gelen 10 günlük yasak sonrası gözler denizlere çevrildi. Bir geminin bıraktığı deniz canlılarının yaşamını derinden etkileyen yakıt atıkları tepki çekti. İşte Marmara'daki o skandal görüntüler.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Marmara Denizi'nde canlıların yaşamını etkileyen atıklar gün yüzüne çıktı

'nde tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Hamsi başta olmak üzere deniz canlılarına zarar veren yakıt atığı böyle görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hamsi avı 10 günlüğüne yasaklanmasının ardından gözler denizlere çevrildi.

Marmara Denizi'nde bir geminin bıraktığı yakıt atıkları deniz canlılığının nasıl tehdit ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamside; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi.

Avı yasaklanan hamsinin neden küçük kaldığı tartışılıyor. Yaşanan tartışmaların ardından Marmara Denizi'nde çekilen dev yakıt tabakası görenlerin tepkisini çekti. Deniz üzerinde oluşan petrol sızıntısı Bakırköy Sahilinden drone ile net bir şekilde gözler önüne serildi.

Gemilerden sızan yakıt kirliliği başta hamsi gibi deniz canlıların nasıl tehdit ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

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