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Ümit Özdağ yeni parti kuracak mı? A Haber'e açıkladı

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Giriş: 18.12.2020 01:31
Güncelleme:18.12.2020 01:46
Ümit Özdağ yeni parti kuracak mı? Kaç vekil Ümit Özdağ ile hareket edecek? Ümit Özdağ neden mahkemeye başvurdu? Tüm bu merak iddiaların yanıtı A Haber’de yanıt buldu. Memleket Meselesi’ne konuşan Özdağ, gündeme damga vuran soruları yanıtladı.

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "yeni parti kuruyor" iddiası gündemde büyük yankı buldu.

Memleket Meselesi program şefi Emine Kavasoğlu'na konuşan Ümit Özdağ, ortaya atılan iddiaya ilişkin "Daha dün partiye geri dönmek için dava dilekçemi verdim. Parti kurmak gündemimde yok" ifadelerini kullandı.

"İki vekil Ümit Özdağ ile hareket edecek" iddiasına da açıklık getiren değinen Özdağ, "Hayır kimse ile hareket etmiyorum." dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etti.

Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verdi.

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