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Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ün test görüntülerini paylaştı! İşte o tarihi anlar

Teknik Müdürü , Türkiye'nin merakla beklediği -3'ün testlerinden görüntüler paylaştı. İşte PT-3'ün testlerini başarıyla tamamladığı o anlar.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Teknik Müdürü , gece boyunca devam eden 'nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.

Telegram hesabından paylaşımda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, "Gece boyu devam eden ve başarıyla biten #-3 testimizden kareler..." ifadeleriyle tarihi anların görüntülerini paylaştı.

WHATSAPP'A PROTESTO

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " 'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BiP. Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal" ifadelerini kullandı.

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 100 binden fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü.

Selçuk Bayraktar da sosyal medyadaki "#WhatsAppSiliyoruz" kampanyasına destek verdi.

'#WhatsAppSiliyoruz' boykotu çığ gibi büyüyor! Cumhurbaşkanlığı, kamu kuruluşları, Selçuk Bayraktar, İbrahim Kalın... '#WHATSAPPSİLİYORUZ' BOYKOTU ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR! CUMHURBAŞKANLIĞI, KAMU KURULUŞLARI, SELÇUK BAYRAKTAR, İBRAHİM KALIN...

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