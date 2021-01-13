Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ün test görüntülerini paylaştı! İşte o tarihi anlar
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin merakla beklediği AKINCI PT-3'ün testlerinden görüntüler paylaştı. İşte AKINCI PT-3'ün testlerini başarıyla tamamladığı o anlar.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI'nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.
Telegram hesabından paylaşımda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, "Gece boyu devam eden ve başarıyla biten #AKINCI PT-3 testimizden kareler..." ifadeleriyle tarihi anların görüntülerini paylaştı.
WHATSAPP'A PROTESTO
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BiP. Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal" ifadelerini kullandı.
WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.
WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 100 binden fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü.
Selçuk Bayraktar da sosyal medyadaki "#WhatsAppSiliyoruz" kampanyasına destek verdi.