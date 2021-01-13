Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ün test görüntülerini paylaştı! İşte o tarihi anlar

WHATSAPP'A PROTESTO

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BiP. Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal" ifadelerini kullandı.