Eğitimcilerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e karşı 'daimi iş' eylemi

Yapılan eğitim hizmet alımı ihalesine göre yüklenici, şartnamede belirtilen özelliklere uygun eğitmenleri belirlemekte, idarenin uygun görmesi üzerine eğitimler başlamaktadır. Bununla birlikte pandemi nedeniyle kursları kapanan, işsiz kalan eğitmenlerin mağdur edilmemesi için bu süreçte çalışmak isteyen eğitmenlere istihdam sağlanmış ve bu zorlu dönemde mağduriyetleri giderilmiştir. Yoğunluk yaşanan dönemlerde yapılan fazla mesai ücretleri de dahil olmak üzere hiçbir eğitmenin 1 saatlik ücret alacağı dahi bulunmamaktadır. Süreç boyunca bütün eğitmenler sağlanan imkanlardan dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini dile getirmişlerdir. Biz de emekleri için kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak hiçbir eğitmene İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam taahhüdünde bulunulmadığının da önemle altını çizmeyi kamuoyunu aydınlatmak adına bir görev biliyoruz."





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