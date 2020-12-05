Tunç Soyer’in danışmanı Ali Kıvanç Ege liseli Serkan Polat Kesici'yi ezdi

YOLA SAVRULDULAR

Ali Kıvanç Ege, sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde otomobili ile İzmir'den Seferihisar'daki evine gitmek için yola çıktı. Ege, İzmir-Seferihisar Yolu'nun Ulamış girişi yakınlarında iddiaya göre son anda fark ettiği motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklette bulunan 16 yaşındaki Serkan Polat Kesici hayatını kaybederken, ağır yaralanan arkadaşı Suphi Güneş (24) Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Ali Kıvanç Ege, ilk ifadesinde bir kovid 19 hastasıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya almak amacıyla Seferihisar'daki evine doğru gittiğini, çarptığı motosikletin farlarının yanmamasından dolayı kendilerini fark etmediğini öne sürdü. Kazanın ardından gözaltına alınan Ege, adliyeye sevk edildi.