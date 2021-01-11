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İmamoğlu’ndan skandal atama! 15 Temmuz gecesi darbe tweet'i atan CHP'li Saffet Dağbakan İSBAK'ta görevlendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (’nun İSBAK’ta görevlendirdiği ’ın sırasında “ yönetime el koyduğunu açıkladı ve gelen bilgiye göre RTE asker tarafından gözaltına alındı” şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Gelen tepkiler üzerine Dağbakan hesabını kapattı. Sosyal medyadan İBB yönetimine tepki yağdı: Bunun adı vicdansızlık ve ihanettir!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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İmamoğlu’ndan skandal atama! 15 Temmuz gecesi darbe tweet'i atan CHP'li Saffet Dağbakan İSBAK'ta görevlendirildi

, yöneticisiyken şirketlerinden (İSBAK) A.Ş.'de görevlendirilmişti. Dağbakan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı. Bu paylaşımda Dağbakan'ın "Son Dakika: TSK yönetime el koyduğunu açıkladı ve gelen bilgiye göre RTE asker tarafından gözaltına alındı" yazdığı ortaya çıktı.

Vatandaşlar Dağbakan hakkında işlem yapılmasını talep etti. Dağbakan'ın paylaşımın altına "Twiti hâlâ silmemiş Devlete kafa tutan bi Cüretkar daha. İyi kendini ifşa etmiş" şeklinde yorumlar da yapıldı.

İMAMOĞLU'NA ŞİKAYET ETTİLER
Tepkiler üzerine Saffet Dağbakan, profil fotoğrafında İBB Başkanı ile çekilmiş fotoğrafı olan Twitter hesabını kapattı.
İmamoğlu yönetimi tarafından işten çıkarılanlar ise "İBB mağdurları" adıyla yaptıkları paylaşımlarda "Sayın Başkan ne zamandan beri darbeye sevinecek kadar alçalan bu şahısları İBB bünyesinde çalıştırmaya başladınız! Korkunca hesabı kapattı. Böyle ödlek adamlar ile yol yürünmez! Bir şey yazıyorsan arkasında duracaksın", "Bu arkadaşa bu bilgi nereden gelmiş? Sayın Cumhurbaşkanımızın darbeciler tarafından gözaltına alındığını kim söylemiş? Ya siz sorun yada biz soralım hesabını!" şeklinde mesajlar yazdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiği akşam, sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltına alındığı yalanını servis eden Saffet Dağbakan'ın İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de (İSBAK) görev yaptığı ortaya çıktı.

Saffet Dağbakan, paylaşımında şu ifadeler yer vermişti:

TSK yönetime el koyduğunu açıkladı ve gelen bilgiye göre RTE asker tarafından gözaltına alındı."

Dağbakan, gelen tepkiler üzerine hesabını kapattı.

SOSYAL MEDYADAN İBB'YE TEPKİ
Sosyal medya kullanıcıları, skandal paylaşımın yapan Saffet Dağbakan'ın 'nde çalışmasına tepki gösterdi. İşte o tepkiler:

Ömer Karakaş: "Her yerinden pislik akıyor İBB"

İsmail Çakır Akhisar: "Rabbim görendir bilendir yazıklar olsun onlara başlarına gelecekten habersiz fukaralar rabbim tuzak kuranların en hayırlısıdır inşallah"

Cemre Altınkaya: "CHP iyice yoldan çıktı"

Selim Bayraktar: "Bunun adı vicdansızlık ve ihanettir!"

Bahri Esengür: "Bu resmen ihanettir"

Gözde Hakyemez: "Lanet olsun bunların zihniyetine"

Cemre Gündüz: "Yazıklar olsun bu kadarı da yapılmaz"

Arzu Yurdakul: "Yazıklar olsun diyoruz. Millete bu hainliği yapanlara resmen sahip çıkıyorlar"

Mehmet Yıldırım: "İBB de iş sahibi olmak için bir örgüt üyesi olman lazım!"

Elif Ezra: "Şehitlerimizin iki eli iki cihanda da yakasında olsun"

Nesrin Ayaydın: "Alırlar, zaten kendileri çok mu farksız"

Acelya Çeçistan: "İBB nerede vatana, millete söven biri varsa onu işe alıyor."

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