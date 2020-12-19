Tunç Soyer'in yaptığı kıyak ataması Sayıştay raporunda ortaya çıktı!

OPERA BİNASI

Denetim raporunda Mavişehir'de yapımı süren Opera Binasına da yer verildi. Opera binası yapım işinde konsorsiyum için elzem olan özel ortağın hakkının uzman olmayan ortağa devredilmesi ile ilgili olarak da tespitlere yer verildi. Raporda ; "İzmir Opera Binası Yapılması" yapım işinde sahne mekaniği işleri özel uzmanlık gerektirdiği için iş A ve B olmak üzere iki kısma bölünmüş olup her iki kısım içinde iş bitirme belgesi verilmesi şartı konulmuştur. Sahne mekaniği işi için çeşitli yeterlilik şartları aranması sebebiyle ihaleye daha düşük teklif veren firmalar özel uzmanlık şartlarını sağlayamaması gerekçesiyle ihaleden elenerek ihale yüksek teklif veren konsorsiyum tarafından kazanılmıştır. Daha sonra özel uzman ortak tarafından işe başlamadan sözleşme diğer ortağa devredilmiş ve bu devire idarece izin verildiği görülmüştür" dendi.