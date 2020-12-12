İZMİRLİ 'ASIL OYUNU' GÖRÜYOR

Başkan Soyer belediyeyi hızla uçuruma doğru sürüklüyor. Bir yandan zamlarla İzmirlinin cebindekine göz dikerken diğer yandan kentin geleceğini ipotek ettirerek yurtdışından büyük borçlar alıyor. Bu arada sürekli olarak da pandemi nedeniyle belediye gelirlerinin çok düştüğünden yakınıyor. Ancak, tablo böyleyken 254 bin lirayı bir kalemde sizi ve partinizi desteklediği aşikar olan bir basın kuruluşuna tek kalemde aktarıyor. Büyükşehir'i de 10 yıl yönettiği Seferihisar Belediyesi gibi batırmaya and içmiş gibi. İzmirlinin günü geldiğinde bunun hesabını size sormayacağını sanıyorsa, çok yanılıyor... İzmirli oynadığı 'asıl büyük oyunu' görüyor ve günü geldiğinde gereğini yapacak.

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