CHP'li Tunç Soyer'den büyük skandal! Kış günü hepsini sokağa attı

"KADININ EMEĞİNE BUNU YAPAN..."

Başkan Soyer'e seslenen eğitimciler şunları söyledi: Sayın başkanım söylemler eylemleri güçlü kılar. Gelin kadının, emeğin davasına birlikte sahip çıkalım. Aşkla İzmir dediniz. Aşkla İzmir dedik. Aşkla buradayız. Açlıkla evde olmayacağız. Eğitim emekçisi olduklarını ve kalıcı iş istediklerini belirten öğretmenler "Bizler eğitimciyiz. Ne istiyoruz? Devamlı iş, devamlı sigorta, güvenceli ve kaygısız gelecek, hakça bir yaşam istiyoruz. Biz ne yaptık? Işık olduk, destek olduk, emek ve değer kattık, var ettik.

Meslek fabrikası emekçileri olarak defalarca sizlere sesimizi duyurabilmek için çaba sarf etsek de kendimizi size ifade edemedik. O yüzden bu gün kapınıza geldik. " dedi. Oturma eylemi yapan öğretmenler, sık sık "Taşeron sistemi istemiyoruz, Birleşe birleşe kazanacağız' şeklinde slogan attılar.