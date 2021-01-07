CHP'li Tunç Soyer'den büyük skandal! Kış günü hepsini sokağa attı
Son dakika: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin meslek fabrikasında görevli 60 kadın öğreticiyi kapı dışarı etti. Kış günü ve olmadık şekilde görevlerinden ve ekmek paralarından olan İzmirli kadınlar konuya bir anlam veremezken CHP'li Başkan Soyer'in tepkisizliği de ayrıca tepki çekti.
Her fırsatta kadın istihdamına vurgu yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 60 öğretici kadının işine hizmet satın aldıkları taşeron firma ile sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle son verdi.
EYLEME BAŞLADILAR
Yeni yıla işsiz giren öğretmenler Başkan Tunç Soyer'e seslerini duyurabilmek için Kemeraltı Çarşısı içinde yer alan Kızlarağası Hanı'nındaki belediye hizmet binası önünde oturma eylemi başlattı.
DEVAM EDECEKLER
28 Aralık günü mesai bitiminde taşeron firmanın sözleşme süresi dolduğu için iş akitlerinin sonlandırıldığını belirten eğitimciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslerini duyurana kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.
"BU MUAMELEYİ HAK ETMİYORUZ"
Kalıcı iş istediklerini belirten öğretmenler yaptıkları basın açıklamasında; "Bizler her defasında bilimsel, ilkeli, öğretme var etme adına heyecanla çıktığımız evlerimize, işsiz, aşsız, umutsuz, kırgın dönmek istemiyoruz. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmek de görmezden gelmek de, ötelemek de taşeron düzenine destek vermek, emekçinin mağduriyetini hiçe saymaktır" dediler.
"KADININ EMEĞİNE BUNU YAPAN..."
Başkan Soyer'e seslenen eğitimciler şunları söyledi: Sayın başkanım söylemler eylemleri güçlü kılar. Gelin kadının, emeğin davasına birlikte sahip çıkalım. Aşkla İzmir dediniz. Aşkla İzmir dedik. Aşkla buradayız. Açlıkla evde olmayacağız. Eğitim emekçisi olduklarını ve kalıcı iş istediklerini belirten öğretmenler "Bizler eğitimciyiz. Ne istiyoruz? Devamlı iş, devamlı sigorta, güvenceli ve kaygısız gelecek, hakça bir yaşam istiyoruz. Biz ne yaptık? Işık olduk, destek olduk, emek ve değer kattık, var ettik.
Meslek fabrikası emekçileri olarak defalarca sizlere sesimizi duyurabilmek için çaba sarf etsek de kendimizi size ifade edemedik. O yüzden bu gün kapınıza geldik. " dedi. Oturma eylemi yapan öğretmenler, sık sık "Taşeron sistemi istemiyoruz, Birleşe birleşe kazanacağız' şeklinde slogan attılar.