09 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: "WhatsAppSiliyoruz" Twitter'da TT oldu! Skandal karar sonrası boykot büyüyor

Son dakika haberine göre 'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. Uzmanlar, WhatsApp'ın ülkelerini "zorunlu güncelleme" kapsamına almamasının "çifte standart" olduğunu belirtiyor. WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası dünyada olduğu gibi 'de de kullanıcılar uygulamayı silmeye başladı. Twitter'da "WhatsAppSiliyoruz" kampanyası birinci sıraya yükseldi.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: WhatsAppSiliyoruz Twitter'da TT oldu! Skandal karar sonrası boykot büyüyor

Kısa süre önce gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin 'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti.

"WHATSAPP'I SİLİYORUZ" KAMPANYASI
'deki kullanıcılar da WhatsApp'ı protesto etmeye başladı ve Twitter'da "WhatsApp siliyoruz" etiketi birinci sıraya kadar çıktı.


ALTERNATİFLERİ NELER?
'ın uygulama mağazası olan 'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "" yer aldı.

İkinci sırada, ve Üst Yöneticisi 'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

'in uygulama mağazası 'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

WHATSAPP "ÇİFTE STANDART" UYGULUYOR
WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği () ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

YERLİ UYGULAMA BİP'E İLGİDE CİDDİ ARTIŞ
WhatsApp'ın kullanıcılarını güncellenen koşulları kabul etmeye zorlamasıyla birlikte, Türkiye'deki kullanıcıların yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e ilgisinde ciddi artış oldu. Turkcell'in paylaştığı verilere göre, bir günde 100 bin kişi BiP'i cep telefonlarına yükledi.

Tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile kullanıldığı BiP; HD sesli ve görüntülü arama, 100'den fazla dilde anlık çeviri gibi çok sayıda özelliği kullanıcılara sunuyor. BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP üzerinden 2020 yılında yaklaşık 140 milyar mesaj gönderildi ve uygulamada yapılan görüşmelerin toplamı 2,5 milyar dakikaya ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliğinin geldiğini belirterek, "BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye'deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. BiP ile teknoloji dünyasında her zaman fark yaratan öncü yetenekleri kullanıcılarımızla buluşturuyor ve bu özellikleri sürekli geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

EN İYİ 6 MESAJLAŞMA UYGULAMASI
Peki WhatsApp'ın rakipleri ne durumda? İşte WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi 6 mesajlaşma uygulaması...

WECHAT
Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

TELEGRAM
Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü mevcut.

İMESSAGE
Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.

LİNE
iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

VİBER
WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.

SİGNAL
İOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

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