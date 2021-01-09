SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 9 Ocak 2021'e ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 9 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu.
İşte 9 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 903 oldu, 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." dedi.
09 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU