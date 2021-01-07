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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu, nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu, nasıl iptal edilir?
WhatsApp sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? Kullanıcıların bu sorunun yanıtını araştırıyor. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Facebook bu şekilde WhatsApp kullanıcılarından da topladığı verileri işleyerek reklam gelirini artırmayı hedefliyor. İşte, WhatsApp sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu, nasıl iptal edilir?
Giriş Tarihi: 07.01.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 23:35
WhatsApp sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu, nasıl iptal edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın aldığı karar büyük tepkilere yol açtı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Facebook bu şekilde WhatsApp kullanıcılarından da topladığı verileri işleyerek reklam gelirini artırmayı hedefliyor. İşte, WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu, nasıl iptal edilir?
GALERİ DEVAM EDİYOR WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEK ZORUNLU MU?
Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceği, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağı ifade ediliyor.
İşte WhatsApp sözleşmesine dair merak edilen detaylar;
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
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