WhatsApp sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu, nasıl iptal edilir?

WhatsApp sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? Kullanıcıların bu sorunun yanıtını araştırıyor. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Facebook bu şekilde WhatsApp kullanıcılarından da topladığı verileri işleyerek reklam gelirini artırmayı hedefliyor. İşte, WhatsApp sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu, nasıl iptal edilir?