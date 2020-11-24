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Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde F-4 detayı! Kazadan saniyeler önce...

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı ’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada helikopter kazasından önce ’dan havalanan iki F-4 savaş uçağının bölgede olduğu ortaya çıktı. İncelenen radar kayıtlarının 4 dakikalık bölümünün karartıldığı ya da silindiği tespit edildi. İşte detaylar…

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde F-4 detayı! Kazadan saniyeler önce...

ve 5 kişinin ölümüyle ilgili konuşmaları ve itirafçının verdiği ifade sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da 'te Başkan 'a yönelik suikast girişiminde bulunan MAK timlerinin bulunduğu helikopterin pilotu Davut Uçum ile astsubay 'ın hatıra kalsın diye çaldığı cihazın hayati önem taşıdığı ortaya çıktı. Yazıcıoğlu'nun ölümüne neden olan kazada ortaya çıkan son dakika ayrıntısına göre bölgedeki F-4 uçaklarına ilişkin çok kritik bir bilgiye ulaşıldı.

Hava Radar kayıtlarına göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü an bölgede 7. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-4 savaş uçağı bulunuyordu. Helikopter kazasından önce havalanan savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla ilgili yapılan incelemede, 4 dakikalık radar g��rüntülerinin karartıldığı ya da silindiği belirlendi.

F-4'LERİN GENEL RADAR GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILAMADI
Radar kayıtlarındaki ilk görüntülerde yerinin 20 kilometre yakınında jetlerin bulunduğu, ancak genel radar hareketlerinin karartılması nedeniyle ulaşılamadığı belirtildi. Helikopterden MAK timinde görevli darbeci askerlerin çaldığı GPS cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin ise helikoptere yaklaşan hava araçlarının tespitinde kullanılan cihazlar olduğunu belirtildi. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da cihazların soruşturma açısından önemi vurgulandı.

F-4'LER 20 KİLOMETREYE 1 DAKİKA 15 SANİYE DE ULAŞIYOR
İki F-4 savaş uçağı Muhsin Yazcıoğlu'nun helikopterine 20 kilometre yaklaştıktan sonra radar kayıtlarının silinmesiyle ilgili SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, F-4'ler 20 kilometre mesafeye 1 dakika 15 saniyede ulaşıyordu. Eğer radar kayıtları silinmeseydi, F-4 savaş uçaklarının Yazıcoğlu'nun helikopterine yaklaştığı açıkça ortaya konulacaktı. 4 dakikalık radar kaydının, uçakların Yazıcıoğlu'nun helikopterine yaklaşıp geri uzaklaştığı süreye denk geldiği öğrenildi.

CİHAZI ÇALAN ASTSUBAY TELEFONUNU NEDEN KAPATTI
Soruşturmadaki bir başka önemli son dakika bilgisi ise helikopterdeki cihazı çaldıkları için basit bir hırsızlık olayı gibi yargılanan askerlerden Aydın Özsıcak'ın kazadan bir gün önce cep telefonunu kapatması. Sonrasında da cep telefonunu 4 gün boyunca hiç açmayan Özsıcak'ın hayatın olağan akışına uygun olmayan bu durumu GSM kayıtlarının veri tabanından sildirilmiş olabileceğini de akıllara getirdi.

KÖYLÜLERİN YENİDEN İFADESİ ALINDI
Soruşturma kapsamında alınan son dakika kararı gereği 'ın Çağlayancerit ilçesinde yeniden saha çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda helikopterin düştüğü nokta ile baz istasyonu arasında kuş uçumu 700 metre bulunduğu belirlendi.

O dönem helikopterin düştüğünü gören ya da televizyonlardaki canlı yayınlara katılarak helikopterin bulunabileceği yeri tarif eden vatandaşların da yeniden ifadeleri alındığı öğrenildi.

Suikasta ilişkin dün ortaya çıkan ByLock yazışmalarında elebaşının operasyonu nasıl yönettiği ve FETÖ'cü imamın "Tere yağından kıl çeker gibi halloldu" ifadeleri gün yüzüne çıkmıştı.

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