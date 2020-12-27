Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! FETÖ ve PKK'lılar gizli tanık yapılmış

Çağlayancerit'e hiç gitmedim. Benim Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına dair olayla ilgili herhangi bir bilgi ve görgüm yoktur. Bu ifadeler tamamen düzmecedir" dedi. Gizli tanık ifadesindeki imzaları sorulan zanlı, "Her iki imzada bana ait değildir. Eminim. Ayrıca şunu söylemek istiyorum ben uyuşturucu nedeniyle ifade verdikten sonra tutanağı imzalamadan önce seni biraz bekleteceğiz diye Cumhuriyet Savcısı söyleyince, bende sigara içmek için müsaade istedim, beni yaklaşık yarım saat, 1 saat kadar adliye nezarethanesinde kaldım. Sonra tekrar ifademi alan Savcının odasına çıktım. Burada yazıcıdan tomar halinde 40-50 sayfa ifade tutanağı çıkarıldı. Ben bu kadar ifade vermediğimi söylemiştim ancak Cumhuriyet Savcısı bana bu ifadelerin kurumlara gönderilecek sen imzala ancak o şekilde aklanırsın dedi." diye konuştu. Ünal K. hakkında da terör örgütü üyeliği, suç uydurma ve yalan tanıklık suçlarından dava açıldı.