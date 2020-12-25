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Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davasında 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Son dakika haberleri... ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, 'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davasında 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği vurgulandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Mütalaada, aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın da bulunduğu 3 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi. Eski emniyet müdürü Necdet Çelikbilek'in "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi, 5 sanığın beraati istendi.

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