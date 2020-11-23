Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin yazışmaları ortaya çıktı

İŞTE O KONUŞMALAR

İki örgüt imamı arasında yazışmalar şu şekilde gerçekleşti;

Elazığ İl İmamı Mehmet D. : "Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince, hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle görüştü. İstanbul'da heyet toplantı. Öğlen El Aziz'e geldim noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi. Doğru yerle istişare. Bizim abilere kalsak ne var ki dedi bazıları. Hızlı hareket edilemedi bana göre."

Malatya Mülki Amirlerden sorumlu Ömer H: "Evet. Neyse hayırlısı. Memleketteyim. Görüşürüz sonra"