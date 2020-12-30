Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken anlar: Tek sıra halinde dizildiler
Son dakika haberine göre Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin güvertesinde Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği görülürken savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.
GÜNDEM DHA
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TEK SIRA HALİNDE DİZİLDİLER
TEK SIRA HALİNDE DİZİLDİLER
Savaş gemisinin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinden çok sayıda Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği gözlendi.
Bazı askerler geminin ön ve arka bölümünde silahlı nöbet tuttuğu görüldü.
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.