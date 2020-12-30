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Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken anlar: Tek sıra halinde dizildiler

Son dakika haberine göre 'ndan geçerek 'e açıldı. Geminin güvertesinde Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği görülürken savaş gemisinin geçişine botları da eşlik etti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken anlar: Tek sıra halinde dizildiler

'nin Tartus Limanı'ndan ayrılan Rus Donanması'nın filosuna ait 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizinden Boğazına giriş yaptı.

TEK SIRA HALİNDE DİZİLDİLER
Savaş gemisinin boğaz geçişine iki botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinden çok sayıda Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği gözlendi.

Bazı askerler geminin ön ve arka bölümünde silahlı nöbet tuttuğu görüldü.


Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

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