Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken anlar: Tek sıra halinde dizildiler

TEK SIRA HALİNDE DİZİLDİLER

Savaş gemisinin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinden çok sayıda Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği gözlendi.