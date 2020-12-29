Meral Akşener'den vekillerine talimat: Millet bize neden oy vermiyor öğrenin

"PARTİYE ÜYE GETİRİN"

Akşener, toplantılarda partinin daha geniş kitlelere ulaşması için üyelik konusunda yapılması gereken faaliyetler üzerinde de duruyor. İyi Parti Lideri, değişik bölge ve illerden bir araya gelen gruplardan, sorunların yanında çözüm önerilerini de istiyor.

İYİ PARTİ'DEN "DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN" ÇAĞRISI

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti'den destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Karara saygı duyulmalı" diyerek Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.