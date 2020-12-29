Elazığ'daki depremzedeler yeni yıla evlerinde girecek

Deprem sürecinin çok acı olduğunu kaydeden Canpolat, "O zaman çok sıkıntılar yaşadık ama çok şükür devletimiz her zaman yanımızda oldu. Evlerimizi yaptı. Bu Allah'tan gelen bir felaketti. Şimdi evimizdeyiz mutluyuz. Bizlere bir şey olmadı ama kaybettiğimiz komşularımız oldu." diye konuştu.