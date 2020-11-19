ÖZDAĞ: "OLUŞTURULAN METİN, KABOĞLU'NUN DA DEDİĞİ GİBİ ANAYASA ÇALIŞMASIDIR. KARAMOLLAOĞLU DA BUNU DOĞRULAMIŞTIR"

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ; Twitter hesabından söz konusu videoyu şöyle yorumladı:

"Temel Karamollaoğlu: O dönemde arkadaşlarımız Millet İttifakı'nın prensiplerini belirlemek amacıyla bir araya geldi. Adına ister prensip, ister ilke, isterse de çerçeve deyin. Oluşturulan metin, Kaboğlu'nun da dediği gibi anayasa çalışmasıdır. Karamollaoğlu da bunu doğrulamıştır."

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