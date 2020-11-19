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Akşener panikte! Akşener ve Karamollaoğlu gizli hazırladıkları Anayasa taslağı konusunda uzlaşmaya varamadı!

, , ve arasında hazırlandığı iddia edilen "gizli anayasa" tartışmaları ülke gündemini sallarken, İYİ Parti'de disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, anayasa iddialarını açıkça gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda ve 'nun konuşmalarına yer verilirken ikilinin hazırlanan taslak üzerinde anlaşamadığı da görüldü.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Akşener panikte! Akşener ve Karamollaoğlu gizli hazırladıkları Anayasa taslağı konusunda uzlaşmaya varamadı!

Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ; Genel Başkanı 'nun, 'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmesine ilişkin ilginç paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Özdağ; Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu'nun birlikte düzenlediği basın toplantısının öncesinde yaptığı konuşmaların videosunu yayınladı.

Akşener panikte! Akşener ve Karamollaoğlu gizli hazırladıkları Anayasa taslağı konusunda uzlaşmaya varamadı! AKŞENER PANİKTE! AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU GİZLİ HAZIRLADIKLARI ANAYASA TASLAĞI KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARAMADI!

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU ANASAYA TASLAĞI KONUSUNDAN UZLAŞMAYA VARAMADI!

Söz konusu videoda; Akşener ve Karamollaoğlu'nun , İYİ Parti, ve tarafından hazırlandığı iddia edilen anayasa taslağı üzerinden yapacakları konuşmada anlaşamadıkları görülüyor.

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AKŞENER: "'BERABER ANAYASA YAPTIK' MESELESİNİ DE BİRLİKTE REDDEDELİM"

Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, Twitter hesabından yayınladığı konuşma şöyle:

Meral Akşener: "Son olarak birlikte iddia edilen 'Beraber anayasa yaptık' meselesini de birlikte reddedelim."

Temel Karamollaoğlu: "Evet. Orada şunu söyleyelim. Zannediyorum karıştırdıkları temel bir husus var. O dönemde arkadaşlarımız Millet İttifakı'nın prensiplerini belirlemek amacıyla bir araya geldi.

Meral Akşener: "O ayrı…"

ÖZDAĞ: "OLUŞTURULAN METİN, KABOĞLU'NUN DA DEDİĞİ GİBİ ANAYASA ÇALIŞMASIDIR. KARAMOLLAOĞLU DA BUNU DOĞRULAMIŞTIR"

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ; Twitter hesabından söz konusu videoyu şöyle yorumladı:

"Temel Karamollaoğlu: O dönemde arkadaşlarımız Millet İttifakı'nın prensiplerini belirlemek amacıyla bir araya geldi. Adına ister prensip, ister ilke, isterse de çerçeve deyin. Oluşturulan metin, Kaboğlu'nun da dediği gibi anayasa çalışmasıdır. Karamollaoğlu da bunu doğrulamıştır."

Millet İttifakı'ndan 'federasyon anayasası' mı? 'Gizli anayasa'yı kimler müzakere etti? MİLLET İTTİFAKI'NDAN 'FEDERASYON ANAYASASI' MI? 'GİZLİ ANAYASA'YI KİMLER MÜZAKERE ETTİ?

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