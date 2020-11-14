İYİ Partili Ümit Özdağ yine partisini hedef aldı: Meral Akşener bana birini yollayıp parti kurmamı istedi

"BEN BU MESELENİN ADLİ SORUŞTURMA DEĞİL SİYASİ MÜCADELE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İYİ Parti'deki FETÖ tartışmalarından bahseden Özdağ, "Buğra Kavuncu ile ilgili ortaya koymuş olduğum iddiam bir soruydu. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinde bu sorunun da cevaplarını vermeye başladım. Buğra Kavuncu ile ilgili vermiş olduğum cevaplar, sonuçlanmış değil. Bir taraftan da bu konuyla ile ilgili adli soruşturma başlamış durumda. Onun da sonuncunu göreceğiz. Ben bu meselenin adli soruşturma değil siyasi mücadele olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, "İYİ Parti, teröre sıfır tolerans ilkeleri doğrultusunda kuruldu. Ben bu tarlanın başkaları tarafından sürülmesine izin vermemek için çalışıyorum. Ruzi Nazar, Enver Altaylı ve FETÖ çizgisindeki bir sızmayı engellemek için yıllardan beri çalışıyorum" şeklinde konuştu.