İYİ Partili Ümit Özdağ yine partisini hedef aldı: Meral Akşener bana birini yollayıp parti kurmamı istedi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ima eden ve disipline verilen İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir kez daha partisini hedef aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yeni parti kurma teklifinde bulunduğu öne süren Özdağ, “Akşener, bütün vekillerle görüştü ama benimle görüşmeyi reddetti. Bununla da kalmadı bana bir kişiyi yollayarak partiden ayrılıp başka bir parti kurmamı önerdi. Bir siyasi partinin genel başkanı kendi partisinin bir kurucusuna, milletvekiline bunu nasıl yapar?” diye sordu.
CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek anayasa çalışmasında bulunduğu iddiasını yineleyen Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ise genel genel başkanlığa getirilmek istendiğini söyledi. Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine "parti kur" teklifinde bulunduğunu söyledi.
BU TARLA BAŞKALARI TARAFINDAN SÜRÜLMEMELİ
Haber Global TV'de bir programa katılan Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Merkezi'nde iddialarıyla ilgili savunma vermesine ilişkin, "İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne sayın Akşener ile aramızda hangi konularda ihtilaf olduğunu belirten 10 sayfadan oluşan bir metin yolladım. Kamuoyu, bu metinden disiplin kurulu toplandıktan sonra haberdar olacaktır" dedi.
"BEN BU MESELENİN ADLİ SORUŞTURMA DEĞİL SİYASİ MÜCADELE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
İYİ Parti'deki FETÖ tartışmalarından bahseden Özdağ, "Buğra Kavuncu ile ilgili ortaya koymuş olduğum iddiam bir soruydu. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinde bu sorunun da cevaplarını vermeye başladım. Buğra Kavuncu ile ilgili vermiş olduğum cevaplar, sonuçlanmış değil. Bir taraftan da bu konuyla ile ilgili adli soruşturma başlamış durumda. Onun da sonuncunu göreceğiz. Ben bu meselenin adli soruşturma değil siyasi mücadele olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Prof. Dr. Ümit Özdağ, "İYİ Parti, teröre sıfır tolerans ilkeleri doğrultusunda kuruldu. Ben bu tarlanın başkaları tarafından sürülmesine izin vermemek için çalışıyorum. Ruzi Nazar, Enver Altaylı ve FETÖ çizgisindeki bir sızmayı engellemek için yıllardan beri çalışıyorum" şeklinde konuştu.
"KAVUNCU'YA SİYASİ KARİYER YAPTIRILDI"
Meral Akşener'i endişelerinden dolayı defalarca uyardığını bildiren Prof. Dr. Özdağ, şöyle devam etti:
"3.5 seneden beri Buğra Kavuncu'nun partinin kurucusu olma girişimini durdurduğum günden bu yana, sayın genel başkanı defaatle bu konuda uyarmama rağmen sayın Akşener inatla Buğra Kavuncu'yu önce GİK'e aldı sonra da genel başkan yardımcılığına taşıdı. Hiçbir siyasi müktesebatı olmamasına bir siyasi tweet atmamasına rağmen partinin sözcüsü yapıldı. Parti sözcüsü, hem yakın tarihi hem siyaseti iyi bilmelidir. Burada tamamen siyasal kariyer oluşturuldu. Karşı çıkmama rağmen İstanbul İl Başkanı yapıldı. Son kongre öncesinde genel başkana tekrar bu konudaki endişelerim ile ilgili uyardım. FETÖ'nün Türkiye içerisinde ve dünya yapılanmasındaki konumunu, partimize nasıl bir sızma yapılmak istendiğini anlattım."
'GİT KENDİ PARTİNİ KUR' DEDİLER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti kurması teklifinde bulunduğunu öne süren Prof. Dr. Ümit Özdağ, "20 Eylül'de yapılan olağan kongrede, tek bir kişi hariç herkes zarar gördü. O da genel başkan tarafından GİK'e 4, divana da 4 kişiyi sokan Buğra Kavuncu oldu. Buğra Kavuncu, Akşener sonrasının genel başkanı olarak oluşturuldu. Parti fikri eksen değişikliğine sokularak, Buğra Kavuncu'nun akrabası olan, liberal çizgiyi temsil eden, FETÖ ve PKK'ya güzellemeler yapan Bahadır Erdem isimli bir akademisyen, yeni anayasa çalışmaları için divana getirildi. Sayın Akşener ile son kez görüşmek için bir ay bekledim. Bütün vekillerle görüştü ama benimle görüşmeyi reddetti. Bununla da kalmadı bana bir kişiyi ve çalışmayı yollayarak partiden ayrılıp başka bir parti kurmamı önerdi. Tek başıma parti kurduğumda ya da Muharrem İnce ile ittifak yaptığımda 'ne kadar oy alırım' diyerek kamuoyu araştırması yaptırmış. Muharrem İnce ile hayatımda iki defa konuştum. Bir siyasi partinin genel başkanı kendi partisinin bir kurucusuna, milletvekiline bunu nasıl yapar?" diye sordu.
"AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ TIBBİ TESPİTİ NEDİR?"
Dört partinin bir araya gelerek anayasa çalışmasında bulunduğu iddiasını tekrarlayan Prof. Dr. Ümit Özdağ, şunları söyledi:
"Bu anayasa taslağını açıkladığı zaman Sayın Akşener ve parti kurmayları siyasi nezaket sınırlarını zorlayarak, sağlık sorunlarım olduğunu söyledi. İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu? Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir? Kemal Kılıçdaroğlu bu anayasa taslağını 'Biz hazırladık' diyor. Anayasa çalışması var. Bunun bir örneğini gösterdi. Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım. Bu çalışma bittiğinde bir örneğinin İYİ Parti adına çalışmaya katılan Ahmet Kamil Erozan'a verildiğini söyledi."
'CHP, HDP, İYİ PARTİ VE SAADET, TASLAK HAZIRLADI'
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin 13 Ocak 2018- 7 Mayıs 2018. HDP temsilcilerini Kaboğlu bana söyledi ama ben açıklamam. Kaboğlu'nun bana verdiği metinde bazı maddeler yazılmış. Bunu 28 Haziran 2019'de gazeteci Uğur Koç'un haberinden öğrendim. O tarihte İYİ Partinin Genel Sekreteri olan Aytun Çıray'ı aradım. 'Benim haberim yok arayayım' dedi. Bana döndü ve 'İYİ Parti adına görüşmelere Erozan katılmış' dedi. Ortada CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin hazırladığı bir taslak var. Kılıçdaroğlu 2 yıl önce açıkladı. Bu kadar açık ve net.. Kaboğlu, 'Bu toplantıları yaptık, dört partiden uzmanlar katıldı ve bu ilkeler ortaya çıktı' dedi. Akşener ise 'CHP ile de katılmadık, Saadet Partisi ile de katılmadık' diyor. Bundan sonra mesele benimle Akşener arasında değil, Kılıçdaroğlu ve Kaboğlu ile İYİ Parti yetkilileri arasındadır" ifadelerini kullandı.
BUĞRA KAVUNCU'YU FETÖCÜ OLMAKLA SUÇLADI
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmişti. Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıklamıştı.
DEFALARCA UYARIDA BULUNDUM
Ümit Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.
81 İL VE 35 İLÇE BAŞKANI DİLEKÇE VERDİ
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü iddialarının ardından İYİ Partili 81 il ve 35 ilçe başkanı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın disipline sevki için dilekçe verdi. Partisince Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ümit Özdağ'dan, iddialarıyla ilgili savunmasını istedi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, savunmasını verdi. Özdağ'ın savunması müşterek disiplin kuruluna sevk edildi. Ümit Özdağ hakkındaki kararın ise gelecek hafta verileceği öğrenildi.
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