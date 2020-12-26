26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Son anket sonuçları açıklandı! Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: İşte Erdoğan'ın rakiplerinin oy oranları

Son dakika: Son anket sonuçları açıklandı! Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: İşte Erdoğan'ın rakiplerinin oy oranları

Son dakika haberine göre Son iki yılda siyaset camiasında kendisine yer edinmek isteyen birçok kuruldu. Peki yeni partilerin halk tarafında karşılığı var mı? 'den ayrılıp yeni parti kuranlar ne derece başarılı olabilir? CHP'nin sırtını yaslamayı planladığı partilerin anketlerdeki durumu ne? Başkan 'ın karşısına kim çıkarsa ne kadar oy alır? İşte son anket sonuçları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Son anket sonuçları açıklandı! Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: İşte Erdoğan'ın rakiplerinin oy oranları

Engin Ardıç'ın "Var mı başka izah tarzı?" adlı köşe yazısı şöyle:

Gene bir anket... Optimar yapmış...
Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa ne kadar oy alır?
İmamoğlu çıkarsa, Erdoğan yüzde 53.7, Ekrem Bey yüzde 46...
çıkarsa, Erdoğan yüzde 55.2, Mansur Bey yüzde 44.8...




Sıkı durun:
Abdullah Gül çıkarsa, Erdoğan yüzde 76.7, Abdullah Bey yüzde 23.7!
Akşener çıkarsa da, Erdoğan yüzde 63.8, Meral Hanım yüzde 37.2...
Hepsi Abdullah Gül'ü geçiyor, hepsi...


kendi partisini çıkmaz ayın son çarşambasında belki kuracağı için onu sormamışlar.
, ve gibi isimleri de sormaya bile gerek görmemişler.
Vallahi ben olsam 'i de sorardım. Hoşluk olsun.


Gırgır olsun diye Kılıçdaroğlu'nu bile sorardım.
Görüldüğü gibi seçimi Erdoğan gümbür gümbür kazanıyor, bunun başka bir izah tarzı yoktur.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün dün kaleme aldığı "Yeni partilerden hangisi daha şanslı?" adlı köşe yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidar olmak için yüzde 50 artı 1 gerekiyor. Bu da partileri daha makul siyaset üretmeye ve asgari müştereklerde ittifak yapmaya zorluyor. Bu tablo ister istemez geri planda kalmış partilerle, siyasi aktörlerin de önünü açıyor. Öyle ki, son iki yıl içinde bu fırsatı kaçırmak istemeyen 20'yi aşkın kuruldu.

Kuşkusuz kurulan her parti ittifak hesaplarına katılabilecek performansı göstermeyebilir ama şimdiden küçük oranlarda da olsa bazıları kamuoyu yoklamalarına girmiş durumda. Bu açıdan ilk sıralarda anamuhalefet partisi 'nin özel ilgisine mazhar olan yüzde 0.6'lık Gelecek Partisi ile yüzde 1'ler civarında dolaşan Deva Partisi var.

Ancak yeni kurulan partiler sadece bu iki partiden ibaret değil. Geçen dönem CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi, yeniden siyaset arenasına dönen Mustafa Sarıgül'ün Değişim Partisi, CHP'den ihraç edilen 'ın geçen ağustos ayında kurduğu Yenilik Partisi ve İbrahim Çelebi'nin yeniden canlandırmaya çalıştığı Anavatan Partisi önümüzdeki süreçte ittifak hesaplarına öyle veya böyle katılabilecek partilerden...



Bu partilerden bazıları daha kurulmadan anketlere yansımış bile... Siyasetin nabzını her ay yaptığı araştırmalarla ölçen, Hilmi Daşdemir yönetimindeki Optimar'ın son çalışmasında bu açıdan ilginç veriler var. Onlardan ilki, "Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuyla ortaya konuyor. Onca parti kurulmasına rağmen hâlâ toplumun yüzde 14 gibi önemli bir kesimi yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Burada ilginç olan ayrıntı ise arayışın daha çok muhalefet cephesinde olması. Yeni parti kurulmasını isteyenlerin oranı 'de yüzde 4 iken CHP'de yüzde 16, İYİ Parti'de yüzde 14, 'de ise yüzde 30 civarında. Bu veriyi, "Muharrem İnce'ye oy verir misiniz?" sorusuna verilen cevaplar da destekliyor.

Daha partisi kurulmadan yüzde 14.8'lik bir kitle "İnce'ye oy verebilirim" diyor. Peki, hangi partilerden oy alıyor? AK Parti'den yüzde 3.5, CHP'den yüzde 41.1, İYİ Parti'den yüzde 18.2. İnce en az oyunu HDP'den alıyor; yüzde 8.8... Bu tablo, İnce'nin partisini kurduktan sonra yeni kurulan partiler arasından ilk sıyrılacak parti olacağının işareti. O işaretin ittifak dengelerini, aday hesaplarını nasıl etkileyeceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?"
yazarı , geçtiğimiz günlerde Optimar'ın "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusuna cevap aradığı anketin çarpıcı sonuçlarını köşesine taşıdı. Ankette, ekonomi, korona, işsizlik, demokrasi gibi seçenekleri seçen vatandaşların yüzdesi dikkat çekti. İşte son anket sonuçlarına göre sokağın nabzı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Engin Ardıç'ın dikkat çeken köşe yazısı şöyle:

Gene bir araştırma yapılmış, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusuna cevap aranmış.
Yapan, Optimar adında bir şirket.
"Necidir", yani iktidardan yana mıdır muhalefetten yana mıdır bilmem.


Katılanların yüzde 35.3'ü "ekonomi" demiş.
Demek ki halkın yarısından fazlası ekonomik sıkıntıyı kendine fazla dert etmiyor. Sıkıntı var olmasına var da iddia edildiği gibi korkunç boyutlarda değil.
Çöp tenekelerinden yiyecekleri ancak kimsesiz sokak köpekleri için topluyorlar.
"Korona" diyenler yüzde 29.9...
Yarısı bile değil, üçte birinden bile az.


Demek ki "benden büyük mü" yaklaşımı geçerliliğini koruyor...
"İşsizlik" diyenler yüzde 10.5..
Ama sen de muhalif basını hiç dinlemiyorsun aziz halkım, adamlar yırtınıyorlar "öldük bittik mahvolduk" diye, sen hayır diyorsun.
Yüzde 8.3 "terör" demiş. PKK geriletildikçe bunu da iplemiyorlar.
Yüzde 5.2 "eğitim" demiş.
Şimdi sıkı durun:
"Demokrasi" diyenler hepi topu yüzde 2.4...



Halkın yüzde 98'i bir "demokrasi sorunu" yaşamıyor.
"Suriyeliler'i" de Kemalist faşistlerimiz kadar dert etmiyorlar, bunları en önemli sorun olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 0.8...
Muhalefet çok üzülmüştür.
"Eski Marksist yeni liberal" vatandaşlar da.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan en yakın rakibine 3.5 kat fark attı! Çarpıcı anket sonuçları... BAŞKAN ERDOĞAN EN YAKIN RAKİBİNE 3.5 KAT FARK ATTI! ÇARPICI ANKET SONUÇLARI...
Muharrem İnce yeni parti için iki ayrı anket yaptırdı! MUHARREM İNCE YENİ PARTİ İÇİN İKİ AYRI ANKET YAPTIRDI!
Son dakika: Vatandaştan AK Parti'nin koronavirüs ile mücadelesine yüzde 90 destek! İşte anket sonuçları |Video SON DAKİKA: VATANDAŞTAN AK PARTİ'NİN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELESİNE YÜZDE 90 DESTEK! İŞTE ANKET SONUÇLARI |VİDEO
Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sahte anket' uyarısı SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN 'SAHTE ANKET' UYARISI
Son dakika: CHP’nin erken seçim çağrısı sonrası ilk anket sonucu açıklandı! İyi Parti'ye büyük şok SON DAKİKA: CHP’NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI SONRASI İLK ANKET SONUCU AÇIKLANDI! İYİ PARTİ'YE BÜYÜK ŞOK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA