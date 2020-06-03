Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sahte anket' uyarısı
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Güvenilir anket nasıl olur?' ifadeleriyle bir infografik yayınladı.
Altun, paylaşımında "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız." ifadelerine de yer verdi.
İşte Altun'un o paylaşımı:
Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız. Güvenilir anket nasıl olur? ⬇️ pic.twitter.com/EcVBaCXDF8— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 3, 2020
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