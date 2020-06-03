03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sahte anket' uyarısı

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN 'SAHTE ANKET' UYARISI

İletişim Başkanı , 'Güvenilir anket nasıl olur?' ifadeleriyle bir infografik yayınladı.

Altun, paylaşımında "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız." ifadelerine de yer verdi.

İşte Altun'un o paylaşımı:

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