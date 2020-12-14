Gene bir araştırma yapılmış, "" sorusuna cevap aranmış.Yapan, Optimar adında bir şirket.", yani iktidardan yana mıdır muhalefetten yana mıdır bilmem.Katılanların yüzde 35.3'ü "" demiş.Demek ki halkın yarısından fazlası ekonomik sıkıntıyı kendine fazla dert etmiyor. Sıkıntı var olmasına var da iddia edildiği gibi korkunç boyutlarda değil.Çöp tenekelerinden yiyecekleri ancak kimsesiz sokak köpekleri için topluyorlar." diyenler yüzde 29.9...Yarısı bile değil, üçte birinden bile az.Demek ki "" yaklaşımı geçerliliğini koruyor..." diyenler yüzde 10.5..Ama sen de muhalif basını hiç dinlemiyorsun aziz halkım, adamlar yırtınıyorlar "" diye, sen hayır diyorsun.Yüzde 8.3 "" demiş. PKK geriletildikçe bunu da iplemiyorlar.Yüzde 5.2 "" demiş.Şimdi sıkı durun:" diyenler hepi topu yüzde 2.4...

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Halkın yüzde 98'i bir "" yaşamıyor." de Kemalist faşistlerimiz kadar dert etmiyorlar, bunları en önemli sorun olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 0.8...Muhalefet çok üzülmüştür." vatandaşlar da.Bunlar 1995 seçimlerine büyük havalarla girmişler, oy niyetine yüzde 0.48 almışlardı!Yüzde 1 bile değil.Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi minik particikler bile onlardan daha etkili.Muharrem de daha çok oy alır, Mustafa da.Siz ancak Bilgi Üniversitesi'nin kantininde geçersiniz.Ama bu anketin sonuçlarına elbette inanmayacaksınız.Öyleyse kurun siz de şimdi bir parti, görün gününüzü.Ama hayır, buna cesaret edemezsiniz.Çünkü halk, Kürt ayrılıkçılığına "" kılıfı geçirilmesini yutmaz. Yemez.Sizin hapisteki ahret kardeşlerinizi kurtarma çabanız da umurunda değildir.Buyurun yaptırın siz de bir anket.Nasıl olsa istediğiniz sonucu bulacak profesyonel tilkiler var..." yüzde 98 çıksın da hep birlikte gülelim.Sonra bu iş, şu ünlü "" benzesin: Şurada beş milyonkişi vardı, nereye gitti bunlar yahu?