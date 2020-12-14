14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Halkın umurunda değilsiniz
ENGİN ARDIÇ
Halkın umurunda değilsiniz

Halkın umurunda değilsiniz

14.12.2020, Pazartesi
Gene bir araştırma yapılmış, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusuna cevap aranmış.
Yapan, Optimar adında bir şirket.
"Necidir", yani iktidardan yana mıdır muhalefetten yana mıdır bilmem.
Katılanların yüzde 35.3'ü "ekonomi" demiş.
Demek ki halkın yarısından fazlası ekonomik sıkıntıyı kendine fazla dert etmiyor. Sıkıntı var olmasına var da iddia edildiği gibi korkunç boyutlarda değil.
Çöp tenekelerinden yiyecekleri ancak kimsesiz sokak köpekleri için topluyorlar.
"Korona" diyenler yüzde 29.9...
Yarısı bile değil, üçte birinden bile az.
Demek ki "benden büyük mü" yaklaşımı geçerliliğini koruyor...
"İşsizlik" diyenler yüzde 10.5..
Ama sen de muhalif basını hiç dinlemiyorsun aziz halkım, adamlar yırtınıyorlar "öldük bittik mahvolduk" diye, sen hayır diyorsun.
Yüzde 8.3 "terör" demiş. PKK geriletildikçe bunu da iplemiyorlar.
Yüzde 5.2 "eğitim" demiş.
Şimdi sıkı durun:
"Demokrasi" diyenler hepi topu yüzde 2.4...

***

Halkın yüzde 98'i bir "demokrasi sorunu" yaşamıyor.
"Suriyeliler'i" de Kemalist faşistlerimiz kadar dert etmiyorlar, bunları en önemli sorun olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 0.8...
Muhalefet çok üzülmüştür.
"Eski Marksist yeni liberal" vatandaşlar da.
Bunlar 1995 seçimlerine büyük havalarla girmişler, oy niyetine yüzde 0.48 almışlardı!
Yüzde 1 bile değil.
Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi minik particikler bile onlardan daha etkili.
Muharrem de daha çok oy alır, Mustafa da.
Siz ancak Bilgi Üniversitesi'nin kantininde geçersiniz.
Ama bu anketin sonuçlarına elbette inanmayacaksınız.
Öyleyse kurun siz de şimdi bir parti, görün gününüzü.
Ama hayır, buna cesaret edemezsiniz.
Çünkü halk, Kürt ayrılıkçılığına "barış ve demokrasi" kılıfı geçirilmesini yutmaz. Yemez.
Sizin hapisteki ahret kardeşlerinizi kurtarma çabanız da umurunda değildir.
Buyurun yaptırın siz de bir anket.
Nasıl olsa istediğiniz sonucu bulacak profesyonel tilkiler var...
"Demokrasi özlemi" yüzde 98 çıksın da hep birlikte gülelim.
Sonra bu iş, şu ünlü "cumhuriyet mitinglerine" benzesin: Şurada beş milyon kişi vardı, nereye gitti bunlar yahu?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hay Zombi’niz batsın 13.12.2020 Pazar
Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim 12.12.2020 Cumartesi
Seks sıtması 11.12.2020 Cuma
Kıtır atıyor 10.12.2020 Perşembe
Zavallılığın dibi 09.12.2020 Çarşamba
Alla Turca 07.12.2020 Pazartesi
Gene susuyor hep susuyor 06.12.2020 Pazar
Bunlara çoktur bile 05.12.2020 Cumartesi
Neyi kutlayacaktınız? 04.12.2020 Cuma
Bizimle kafa bulanlar 03.12.2020 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA