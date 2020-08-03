Muharrem İnce yeni parti için iki ayrı anket yaptırdı!
Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiası giderek derinleşmeye başladı. İnce'nin kendine yakın isimlere, "Kurultay'dan çok talep alıyorum' dediği belirtiliyor. Öte yandan yen parti kurulmadan önce İnce’nin anket yaptırdığı da konuşulanlar arasında.
CHP'de 37. Olağan Kurultay sonrası kazan kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde ilk kez bu kadar güçlü olarak seçime girmiş ve seçilmişti. Ancak kurultay sonrası CHP'de çok büyük bir bölünme havası hakim. Paralel liste tartışmaları, tehdit ve baskılarla delegelerin oy vermesinin engellendiği iddiaları kurultay sonrası en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Ta ki, Muharrem İnce'nin sessizliğinin altından yeni parti kurma düşüncesi çıkana kadar.
Sessizliğini ise, parti kurmayacak diyen ANKA'ya karşı bozdu. Jet şekilde haberi yalanladı, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.
İnce'nin parti kurma konusunda nabız yokladığı ve tabandan gelen talebe göre hareket edeceği belirtiliyor. Bodrum'da hem tatil yapan hem de tabanın taleplerini ve gelen desteği değerlendiren Muharrem İnce'nin yakın kurmaylarına, "Kurultaydan sonra çok talep alıyorum" dediği de Ankara kulislerinde konuşuluyor.
Muharrem İnce'nin, yeni parti kurması durumunda ne kadar oy alabileceğine dair anketler yaptırdığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. İnce'nin, anketlerde yüzde 9.5 civarında bir oy alabileceğini saptadığı söyleniyor.
İnce, kesin olarak kararını vermiş değil. Ancak, partide tek adamlığın güçlenmesi, partinin çizgisinden uzaklaşması, Atatürkçü CHP'lilerin ötekileştirilmesi, son kurultayda yaşananlar İnce'yi adım adım yeni partiye sürüklüyor. İnce'ye parti içinden birçok kişinin parti kurması konusunda telkinde bulunduğu ve desteğini açıkladığı da kulislerde konuşuluyor.
CHP, içindeki bir kesimin Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı ve İnce'nin gönlünün alınması gerektiğini söylediği haberleri çıkmış, CHP'en bir yalanlama gelmemişti.