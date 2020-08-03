Muharrem İnce yeni parti için iki ayrı anket yaptırdı!

İnce'nin parti kurma konusunda nabız yokladığı ve tabandan gelen talebe göre hareket edeceği belirtiliyor. Bodrum'da hem tatil yapan hem de tabanın taleplerini ve gelen desteği değerlendiren Muharrem İnce'nin yakın kurmaylarına, "Kurultaydan sonra çok talep alıyorum" dediği de Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Muharrem İnce'nin, yeni parti kurması durumunda ne kadar oy alabileceğine dair anketler yaptırdığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. İnce'nin, anketlerde yüzde 9.5 civarında bir oy alabileceğini saptadığı söyleniyor.