Son dakika: CHP’nin erken seçim çağrısı sonrası ilk anket sonucu açıklandı! İyi Parti'ye büyük şok

Son dakika haberi; GENAR araştırma şirketi vatandaşlara ‘Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?’ diye sordu. Ortaya çıkan sonuçlara AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı damga vurdu. A Haber canlı yayınına katılan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Aktaş, “Milliyetçi partiler arasında durumu en kritik olan İyi Parti” dedi ve İyi Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılacağını iddia etti.

CHP'nin darbe imaları ve erken seçim çağrısının ardından yapılan en son anket sonuçlarına 'Cumhur İttifakı' damga vurdu. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, anket sonucunun detaylarını canlı yayında anlattı.

BAKAN KOCA'YA ANKETTEN BÜYÜK DESTEK

Koronavirüs ile ilgili sürecin yönetilmesinde Sağlık Bakanlığından, hükümetin diğer kurumlarına kadar vatandaştan olumlu yaklaşım var diyen Aktaş, 'Bu süreçte Sağlık Bakanlığının faaliyetlerini başarılı buluyor musunuz?' sorusuna halkın yüzde 75'inin olumlu yanıt verdiğini söyledi. Aktaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi sorulduğunda ise vatandaşın beğeni oranın yüzde 78-80'lere ulaştığını ifade etti. Sadece Sağlık Bakanlığı değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı gibi diğer bakanlıklarında faaliyetlerindeki memnuniyeti araştırdıklarını söyleyen Aktaş, "Hükümetin topyekûn iyi bir sınav verdiği ortaya çıkıyor" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI OY ORANINI ARTIRDI

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya'yı kazanmasının genel seçimlerin oylarına da yansıyabileceği algısının oluştuğuna dikkat çeken Aktaş, "Yerel seçimlerden 1 ay sonra bir araştırma yaptık. Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP) o gün bile yüzde 50 bandını koruyordu. O günden bugüne bir tırmanış var. Bugün iki partinin AK Parti (yüzde 45.5) ve MHP'nin (yüzde 10) oy oranı yüzde 55'i geçmiş durumda… Dolayısıyla normalde beklenen iktidarlar icraat yaparlar, yıpranırlar eleştiri alırlar oyları düşer, muhalefetinde oyları artar. Türkiye'de AK Parti iktidarlarında bu süreç çokta böyle işlemiyor. Son yerel seçimler sonrası 50-51'e gerileyen Cumhur İttifakı oy oranları bugün itibariyle yüzde 55'i geçti." dedi. Aktaş, yapılan bu son anketin hata payının ise 1.7 olduğunu söyledi.

İYİ PARTİ'YE SON ANKETTEN ŞOKE EDEN SONUÇ

"Milliyetçi partiler arasında durumu en kritik olan İyi Parti" diyen Aktaş, "Yerel seçimlerinden önce diyordum ki, Cumhur İttifakı bileşenlerinin kazanması zor ama sürdürülmesi kolay, Millet İttifakı bileşenlerinin birçok yerde daha kolay fakat sürdürülmesi daha zor gibi gözüküyordu. Çünkü işin içerisinde bir hülle meselesi var. HDP sistemde var olacak oy verecek ama ortaklıkta gözükmeyecek. İstanbul'da birinci seçimde HDP'lilerin CHP'ye desteği 72 civarlarındaydı, tekrarlanan seçimlerde 90 civarlarına çıktı. İstanbul'un alınmasında HDP'nin rolü büyük oldu. İyi Parti, HDP'nin gölgesinde kalmak istemiyor. İyi Parti ittifaklardan ayrılıp müstakil bir parti olarak yoluna devam edeceğine inanıyorum." dedi.